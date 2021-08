Os pássaros serão encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Seropédica, no Rio de Janeiro - Foto: Maurício Peçanha

Publicado 20/08/2021 15:21 | Atualizado 20/08/2021 15:21

Maricá - Policiais militares da Polícia Ambiental apreenderam 04 gaiolas com pássaros silvestres, em Itaipuaçu, nesta manhã.



Segundo relatos, militares faziam um patrulhamento no local quando avistaram as gaiolas com os pássaros.



As gaiolas e os animais foram apreendidos e encaminhados para a 82ª DP (Maricá).



Os pássaros serão encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Seropédica, no Rio de Janeiro.