Governador Claudio Castro entrega nesta terça-feira (24/08) a primeira parcela da venda da CEDAE ao prefeito Fabiano Horta - Foto: Reprodução

Publicado 24/08/2021 08:41 | Atualizado 24/08/2021 08:41

Maricá - Maricá recebe nesta terça-feira (24/08) o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. A visita tem por objetivo a entrega da primeira parte do valor que cabe ao município referente aos recursos adquiridos no leilão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), realizado em 30 de abril deste ano.

A entrega do repasse, que contará com a presença do prefeito de Maricá, Fabiano Horta e demais autoridades municipais, será realizada às 16h, na Casa de Cultura, localizada na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro.

Para ser vendida, a Cedae foi dividida em quatro blocos. O bloco 1 foi arrematado pelo consórcio Aegea, no valor de R$ 8,2 bilhões, absorvendo 18 bairros da Zona Sul da capital e 18 municípios, entre eles, Maricá.

Segundo o governo do Estado, o valor total da parte que cabe a Maricá é de cerca de R$ 154 milhões, sendo entregue neste primeiro momento, o correspondente a 65% desse valor, ou seja, aproximadamente R$ 100 milhões.

Ainda de acordo com o governo estadual, o segundo repasse, correspondente a 15%, está previsto para acontecer assim que a Aegea Saneamento, uma das empresas vencedoras do leilão da Cedae, assumir a operação. Já o terceiro e último repasse, correspondente a 20%, tem previsão de ser entregue a Maricá, um ano após o início da operação pela Aegea.

É importante lembrar que esses recursos serão investidos em infraestrutura e foram obtidos com a privatização da Cedae, sendo repartidos entre os 29 municípios impactados pela concessão, o Instituto Região Metropolitana (IRM) e o Governo do Estado.

Dos 22,6 bilhões arrecadados com as outorgas, o estado ficará com 17,478 bilhões e os municípios que aderiram ao plano repartirão R$ 7,688 bilhões. O IRM vai receber R$ 522,269 milhões.