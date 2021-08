Mauro Ramos Almeida, conhecido carinhosamente como Mauro Alemão, faleceu no dia 3 de julho e era uma figura muito querida na cidade, o restaurante popular terá seu nome - Foto: Arquivo Mais

Publicado 24/08/2021 19:41

Maricá - A Prefeitura de Maricá inaugura nesta quarta-feira (25/08) o Restaurante Municipal Mauro Alemão, em Inoã. Será feita uma abertura simbólica às 12h e o restaurante entra em pleno funcionamento a partir de segunda-feira (30/08). No local serão servidos café da manhã (R$ 1) e almoço (R$ 2).

A previsão é que sejam preparados, por dia, 300 cafés da manhã e 700 almoços. O espaço fica às margens da rodovia RJ-106, na altura do quilômetro 13, sentido Tribobó.

O restaurante leva o nome do subsecretário de Governo Mauro Ramos Almeida, conhecido carinhosamente como Mauro Alemão, que faleceu no dia 3 de julho. As refeições serão preparadas com alimentos orgânicos, parte produzida pela fazenda pública Joaquín Piñero, no Espraiado.