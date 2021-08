Maricá F.C. vence o jogo de ida contra a Cabofriense - Foto: Reprodução

Maricá F.C. vence o jogo de ida contra a CabofrienseFoto: Reprodução

Publicado 27/08/2021 14:03 | Atualizado 27/08/2021 14:03

Maricá - A equipe do Maricá F.C. saiu na frente pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Rio contra o Cabofriense que não conseguiu parar a equipe do Maricá pouco inspirada. O Cabofriense conta com sua maioria do elenco em idades de sub-19, a inexperiência da equipe no profissonal impediu com que a equipe pudesse ao menos arrancar um empate na última quinta-feira

Na próxima semana o Maricá F.C. enfrenta em Cabo Frio, o cabofriense e chega como visitante porém com a vantagem.

Quem se classificar enfrentará nas quartas de final o vencedor de Volta Redonda x Sampaio Corrêa