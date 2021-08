Cinco traficantes são presos e viatura da polícia capota durante ação - Foto: Carlos Alberto

Maricá - Cinco traficantes foram presos por policiais militares em uma grande operação no bairro de São José do Imbassaí, na altura do km 22, na tarde da última quinta-feira (27).



Segundo relatos, criminosos armados renderam um motorista de um caminhão na Rodovia Amaral Peixoto, RJ-106, e levaram para dentro do bairro junto a carga.O motorista foi feito de refém.



Através de uma operação com a colaboração de diversas unidades policiais, os bandidos foram seguidos até a mata. Na mata, policiais encontram o motorista do caminhão que estava amordaçado, porém passa bem. Minutos depois, policiais e traficantes entraram em confronto.



Houve uma intensa troca de tiros e cinco homens foram presos. Entre os presos está o chefe do tráfico da , que não teve seu nome divulgado.



Durante a ção, Policiais capotaram uma viatura em uma ladeira. Um policial fraturou a mão no acidente e foi encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo.



Os criminosos foram encaminhados para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, 76ª DP, em Niterói, onde o caso teve registro.