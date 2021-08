Rabecão - Carlos Alberto

Publicado 30/08/2021 09:31 | Atualizado 30/08/2021 09:31

Maricá - Um homem foi encontrado morto na Rua 27, na Chácaras de Inoã, em Itaipuaçu, no início da manhã deste domingo (29). Ele tinha marcas de tiro dando indício de que foi executado.



Populares acionaram a Polícia após encontrarem o corpo com marcas de tiros na rua.

Policiais militares seguiram até o local e isolaram toda área.



Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá foram acionados. Após a perícia técnica, o corpo foi removido e levado para o IML no Barreto.

O homem não teve a identidade revelada.



O caso será investigado pela Delegacia Especializada.