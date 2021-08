Homem tem carro roubado por criminosos com reboque - Foto: Internet

Homem tem carro roubado por criminosos com reboqueFoto: Internet

Publicado 31/08/2021 13:32 | Atualizado 31/08/2021 13:32

Maricá - Um homem teve seu carro rebocado por criminosos na madrugada desta terça-feira. O dno do automóvel havia estacionado entre as ruas 55 e 56 em Guaratiba, na zona litorânea de Maricá.

Ao ir embora, o dono do veículo não o encontrou mais no local em que havia estcionado. Foi aberto um boletim de ocoerrência, e através das câmeras de segurança foi constatado que o acrro foi rebocado por criminosos em um caminhão de reboque e foi levado para a Ilha do Governador.

O caso está sendo investigado.