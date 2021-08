Vacinação de D1 contra a Covid-19 é suspensa em Maricá por falta de insumos - Foto: Divulgação

Publicado 31/08/2021 08:53 | Atualizado 31/08/2021 08:55

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, interrompeu nesta segunda-feira (30/08) a vacinação para a primeira dose (D1) contra a Covid-19. O cronograma será retomado imediatamente assim que o Ministério da Saúde enviar novas remessas. As doses armazenadas da AstraZeneca e CoronaVac estão disponíveis apenas para a segunda aplicação.

Nesta segunda-feira, somente os adolescentes de 14 anos receberam a D1, conforme calendário municipal previamente divulgado. No último sábado (28) ocorreu a repescagem para as pessoas a partir de 18 anos de idade direcionadas àquelas que não puderam comparecer nas datas estabelecidas pelo calendário da faixa etária. O total de imunizados no dia foi de 1.235.

A vacinação ocorreu na unidade Estratégia de Saúde da Família (ESF - Centro) e nas unidades volantes no Aeroporto Municipal, em Araçatiba, e Centro Administrativo de Itaipuaçu.