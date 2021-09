Jhonathan Jeferson (Maricá FC) - Foto: Arquivo

Publicado 02/09/2021 10:35 | Atualizado 02/09/2021 10:47

Maricá - O Maricá F.C se classificou para as quartas de final da Copa Rio: nesta quarta (1), jogando fora de casa, após uma vitória por 1 a 0 na primeira partida do confronto, a equipe do Tsunami venceu novamente a Cabofriense, desta vez por 3 a 1, garantindo a vaga entre as oito melhores equipes da competição.

Nas quartas de final, o Maricá vai encarar a equipe do Volta Redonda ou Sampaio Corrêa, em confrontos marcados para os dias 15 e 22 de setembro.