O Ecomuseu Bertha Lutz foi reaberto para visitação - Foto: Clarildo Menezes

O Ecomuseu Bertha Lutz foi reaberto para visitaçãoFoto: Clarildo Menezes

Publicado 03/09/2021 09:49

Maricá - A Prefeitura de Maricá reabriu ao público nesta última quarta-feira (01/09) a sede da Unidade de Conservação, no Espraiado. Fechada desde março de 2020 por conta das restrições sanitárias da Covid-19, o local abriga o Ecomuseu Bertha Lutz, exposição da fauna, aquários e as Ecobikes – bicicletas gratuitas disponíveis para os visitantes utilizarem na área da unidade.

Segundo o secretário de Cidade Sustentável, Helter Ferreira, no local são disponibilizados diversos tipos de conhecimento para a população.

“Aqui mostramos a biodiversidade brasileira e apresentamos as 19 espécies diferentes de peixes”, disse Helter. “Conseguimos fazer com que as pessoas tenham um conhecimento de como são os peixes na Amazônia e no Sul do país, mostrando a nossa biodiversidade, que é bem rica”, completou Juliana Assis, bióloga marinha e responsável pelos aquários do Ecomuseu.