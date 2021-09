200 vagas em aberto para dar oportunidades para estagiários na Prefeitura - Foto: Marcos Fabrício

200 vagas em aberto para dar oportunidades para estagiários na PrefeituraFoto: Marcos Fabrício

Maricá - A Prefeitura de Maricá oferece aos estudantes de nível superior e de cursos técnicos a oportunidade de colocar em prática o que estão aprendendo nas salas de aula. Por meio do Estágio Remunerado, programa da Secretaria de Trabalho, implantado há dois anos, mais de 240 alunos já participaram da iniciativa, realizando atividades práticas nas secretarias municipais e autarquias.

No programa muitos jovens do município se destacaram e foram contratados pela prefeitura. Dos 80 alunos que integram a iniciativa atualmente, 16 foram efetivados nas áreas de arquitetura, engenharia civil, ciências contábeis, administração, jornalismo, direito, informática e marketing.

Para o secretário de Trabalho, Adilson Pires, o principal objetivo do programa está sendo alcançado.

“Conseguimos criar condições para o desenvolvimento local e para o primeiro emprego do universitário. Em resumo, é bom para as pessoas e para a cidade”, declarou Adilson.

Recém-efetivado, Gustavo Afonso, 25 anos, morador de Inoã, comenta que a experiência superou suas expectativas.

“Conseguir engatar o estágio para o primeiro emprego foi ótimo, porque gera reconhecimento dentro do que eu fazia”, disse.

Já a estudante de Direito Luana Pego falou sobre a experiência que adquire na Empresa Pública de Transportes (EPT), onde faz estágio.

“Tenho a oportunidade de aprender muito mais do que eu esperava em um ambiente jurídico, onde profissionais dedicados me auxiliam em diversas questões da carreira que escolhi para minha vida”, afirma.

Para Matheus Antunes, que trabalha na área administrativa da Secretaria de Direitos Humanos, o estágio é o primeiro contato do estudante com o mercado de trabalho. “Essa é uma oportunidade para nós estudantes experimentarmos a vida profissional e aprimorarmos as habilidades que serão necessárias no exercício da carreira”, acrescentou Matheus.