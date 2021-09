Motorista invade casa e destrói muro e telhado da varanda nas Amendoeiras em São José - Foto: Reinaldo Buzina

Maricá - Na tarde de ontem (quinta-feira 02/09) aconteceu um acidente que segundo relato dos que testemunharam o ocorrido, foi completamente desnecessário.

Segundo informações, amigos bebiam em um quiosque na Orla das Amendoeiras (em São José do Imbassaí) quando um deles pediu pro outro ir no seu carro pegar um objeto, porém devido ao estado alcoólico o homem ao invés de apenas pegar o objeto resolveu entrar no automóvel e dar uma volta no quarteirão, ele não chegou a dirigir nem 100 metros, pois logo perdeu o controle do veículo e invadiu a casa de uma pessoa destruindo muro e o telhado da varanda.

O homem bastante ferido, ficou preso nas ferragens e o corpo de bombeiros foi acionado, a Polícia Militar também foi até o local para fazer o registro da ocorrência.