A Polícia encontrou 237 pinos de cocaína e a mulher foi presaFoto: Fernando Mariano

Publicado 08/09/2021 09:03

Maricá - Uma mulher foi presa com uma grande carga de drogas, em São José do Imbassaí, aconteceu na noite de ontem, terça-feira (07/09).

Em um patrulhamento de rotina, Policiais Militares do do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) foram avistados vários homens em atitude suspeita. Ao observarem a viatura, os suspeitos fugiram do local. Militares seguiram até o ponto de venda de drogas quando viram uma mulher suspeita que estava em frente de uma casa.

Em uma breve averiguação na casa, foram encontrados 237 pinos de cocaína no forro do teto da casa.

Deborah Winnie Guedes de Lima, de 34 anos, foi presa e levada para a 82ª DP (Maricá).