Homem furta roda de carro em ItaipuaçuFoto: Reprodução de câmera de vigilância

Publicado 08/09/2021 09:07 | Atualizado 08/09/2021 09:08

Maricá - Câmeras de segurança registraram um homem furtando as roda de um carro na Rua 60, no Jardim Atlântico na madrugada do último domingo para segunda-feira dia 06/09.



O ladrão seguiu até o Chevrolet Astra que estava estacionado em frente de uma casa e furtou as rodas, tudo foi flagrado pelas câmeras do condomínio.



O proprietário do automóvel acordou de manhã para ir caminhar e encontrou o carros sobre um monte de madeira.



Um boletim de ocorrência na Delegacia Online foi registrado.