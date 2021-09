Homem taca fogo na casa da sogra com ela dentro - Foto: Carlos Alberto

Publicado 08/09/2021 11:32 | Atualizado 08/09/2021 11:32

Maricá - Um homem tacou fogo na casa com a sua sogra cadeirante e surda dentro, aconteceu no bairro de Jacaroá, na tarde do último domingo (05/09)

Segundo apuração, o homem agrediu a esposa a filha, logo em seguida incendiou a casa na intenção de matar a sogra que é cadeirante e deficiente auditiva. No momento do crime, a senhora estava sozinha em casa.

Pessoas que passavam pela rua na hora viram a residência pegando fogo e conseguiram salvar a senhora do incêndio com vida.

Bombeiros do Destacamento de Maricá foram acionados e conseguiram combater as chamas.

Nilis Souza de Azevedo foi preso e levado para a 82ª DP (Maricá), onde o caso foi registrado.