Centro de Maricá - Foto: LSM

Centro de MaricáFoto: LSM

Publicado 09/09/2021 12:17 | Atualizado 09/09/2021 12:18

Maricá - Um homem foi assaltado ao sair do Banco Itaú no Centro de Maricá na tarde da última quarta-feira, por volta das 12:45. O homem estava na fila do banco com um envelope com a quantia de R$6.968,50 em dinheiro e dois cheques que somavam R$6.800,00, quando foi abordado por um meliante e foi roubado na fila.

O criminoso apontou uma arma para a vítima que acabou entregando todo o dinheiro. O meliante fugiu a pé praticando o crime com sucesso devido a falta de policiamento reforçado no local.

Tem acontecido diversos assaltos do tipo na região Central de Maricá onde se aglomeram os Bancos. A população acredita que se houvesse um policiamento reforçado na área, os criminosos seriam inibidos de continuar a praticar o ato criminoso contra os clientes dos bancos.