Relógio pega fogo após curto circuito no Centro de MaricáFoto: Carlos Alberto

Publicado 10/09/2021 14:55 | Atualizado 10/09/2021 14:58

Maricá - Um curto circuito fez com que um relógio pegasse fogo no início da tarde desta sexta-feira (10/09) no centro da cidade.

O incidente aconteceu na Avenida Vereador Francisco Sabino da Costa, e populares informaram que após muitas faíscas do curto circuito uma enorme fumaça se espalhou causando um engarrafamento devido a falta de visibilidade e o medo das pessoas de tomarem choque.

Equipes da Enel chegaram rapidamente no local após o chamado dos Guarda Municipais que trabalhavam no local. O fogo foi controlado com extintores de incêndio.

Os bombeiros também foram acionados.