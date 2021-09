A polícia investiga o caso para identificar os criminosos - Foto: Rede social

Publicado 10/09/2021 12:01 | Atualizado 10/09/2021 15:10

Maricá - Dois meliantes armados assaltaram um restaurante em Itaipuaçu.

Na ação criminosa além de pertences e dinheiro de clientes e estabelecimento, os meliantes ainda levaram a moto do entregado, uma POP 100 de placa LTK-6H07. Câmeras de segurança fizeram as imagens do crime.

A polícia investiga o caso para identificar os criminosos.