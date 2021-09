Arma de PM é furtada - Foto: Maurício Peçanha

Publicado 13/09/2021 10:24 | Atualizado 13/09/2021 10:25

Maricá - Um policial militar teve sua arma furtada de dentro do próprio em Itaipuaçu, no último sábado.



Segundo apurado, o policial deixou a arma dentro do carro esquecendo de trancar o mesmo. Pela manhã, o PM percebeu que sua arma havia sido furtada.



O caso foi registrado na 82ª DP e o caso está sendo investigado.