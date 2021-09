Égua abandonada é regatada no Parque Eldorado - Foto: Carlos Alberto

Publicado 14/09/2021 11:35 | Atualizado 14/09/2021 11:36

Maricá - Uma égua foi abandonada no Parque Eldorado, no Centro de Maricá, na Rua Evaldo Cosa Marins, no Centro. A Proteção Animal fez o resgate do equino.

Funcionários de uma empresa que prestavam serviço na localidade acionaram a entidade para realizar o socorro do animal que foi levado para um local para obter os devidos cuidados.



O caso foi registrado na 82ª DP.