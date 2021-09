Rapaz de 17 anos desaparece no mar após pular de uma pedra - Foto: Tonico Cohen Filho

Rapaz de 17 anos desaparece no mar após pular de uma pedra Foto: Tonico Cohen Filho

Publicado 15/09/2021 11:10 | Atualizado 15/09/2021 11:11

Maricá - Ontem, (terça-feira 17/09) um rapaz de 17 anos desapareceu no fim da tarde na praia do Recanto de Itaipuaçu.

Segundo apuração, populares e guarda-vidas que estavam no local realizando buscas; o adolescente estava na Pedra do Recanto com amigos e saltou da pedra rumo ao mar e logo depois do mergulho não apareceu mais na superfície, os amigos desesperados foram ao mar procurá-lo e ele não foi mais encontrado.



Mesmo com o apoio de um Jet ski os Guardas Vidas não conseguiram encontrar o rapaz e as buscas continuaram até a manhã desta quarta-feira 15/09, quando hoje mesmo as buscas foram encerradas na sem encontrar o adolescente.