Trio de estelionatários (duas mulheres e um homem) são presos em Ponta Grossa e com eles diversos RGs roubadosFoto: Carlos Alberto

Publicado 15/09/2021 17:51 | Atualizado 15/09/2021 17:54

Maricá - Uma quadrilha de estelionatários foi presa nesta tarde de quarta-feira (15/09), no bairro de Ponta Grossa na região Central da cidade.

Utilizando cartões e documentos de identidade de outras pessoas, um homem e duas mulheres tentaram sacar dinheiro numa loteria no bairro do Flamengo, ao perceber que os meliantes não eram os donos do RG, os atendentes não disponibilizaram os saques, foi quando o trio foi embora num automóvel clonado.

Foi quando o SEOP foi acionado (Agentes do Centro de comando da Secretaria de Ordem Pública) é reconheceram o carro já na atura de Ponta Grossa na Rodovia Amaral Peixoto.



Com o trio foi encontradas várias carteiras de identidades de várias pessoas, celulares, cartões e também dinheiro.



Os meliantes foram levados para a Delegacia de Maricá (82ª DP) e estarão a disposição da Justiça.