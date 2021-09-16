Fazenda Pública Joaquín PiñeroFoto: Clarildo Menezes
Fazenda abrirá novidades
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Fazenda Pública Joaquín PiñeroFoto: Clarildo Menezes
Prefeitura recolhe dez toneladas de abóbora na Fazenda Pública nesta quarta-feira
Legumes serão entregues a escolas da rede municipal, instituições de assistência locais e ao Restaurante Municipal Mauro Alemão
Pedófilo tenta abusar de criança na rua
Um motociclista que passava pelo local impediu o ato criminoso
Trio de estelionatários é preso na Rodovia Amaral Peixoto
Os meliantes foram capturados na altura do bairro de Ponta Grossa e com eles vários documentos de identidade foram recuperados, celulares também
Rapaz de 17 anos desaparece no mar
Aconteceu após ele pular de uma pedra no Recanto de Itaipuaçu
Adolescentes de 12 anos recebem primeira dose da vacina contra Covid-19
Imunização com a primeira aplicação alcança toda o público apto
Bicicleta é furtada em plena luz do dia em Maricá
A ação criminosa aconteceu à luz do dia em uma das praças mais movimentadas de Maricá
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