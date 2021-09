Fazenda Pública Joaquín Piñero - Foto: Clarildo Menezes

Fazenda Pública Joaquín PiñeroFoto: Clarildo Menezes

Publicado 16/09/2021 09:26 | Atualizado 16/09/2021 09:31

Maricá - A Prefeitura de Maricá recolheu nesta quarta-feira (15/09), na Fazenda Pública Joaquín Piñero, no Espraiado, dez toneladas de abóbora das espécies ‘moranga’ e ‘pescoçuda’, que serão entregues a escolas da rede municipal, instituições de assistência locais e também para as refeições do Restaurante Municipal Mauro Alemão, em Inoã. Diante da grande quantidade da colheita, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca avaliará a possibilidade de distribuição à população, em algum ponto da cidade.

O secretário Julio Carolino destacou a importância dos vegetais livres de agrotóxicos. “Li reportagens recentes que mostram a abóbora como um dos alimentos cujo preço mais subiu no comércio, quase 80% mais caro. Com a distribuição, nessa alta qualidade que temos, aliviamos o bolso e ajudamos na saúde das pessoas”, disse.



Fazenda abrirá novidades

Carolino informou que a área de aproximadamente cinco hectares (equivalente a 50 mil metros quadrados) onde a abóbora foi plantada começará a ser preparada para acolher uma novidade na Fazenda municipal: vai virar um criadouro de camarões, a partir de uma parceria da Prefeitura com a Universidade Federal Fluminense (UFF).

“Temos ainda outros projetos para implementar aqui na Fazenda, como um capril (local para criação de cabras), onde haverá produção de queijo, de sementes em laboratório, e também o que chamamos de ‘pesque-e-leve’, onde o visitante poderá pescar no lago ao lado da sede da fazenda e levar o que recolher”, adiantou o secretário, acrescentando que haverá ainda plantio de mamão, melão e melancia em diferentes pontos da propriedade pública.