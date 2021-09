O curso teve como tema "Engenharia de Gestão de Riscos"e teve 11 representantes de outras cidades do estado do RJ - Foto: Katito Carvalho

Publicado 16/09/2021 13:54 | Atualizado 16/09/2021 13:55

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, realizou, nesta quarta-feira (15/09), o primeiro workshop de “Engenharia de Gestão de Riscos” com o intuito de aprofundar as técnicas utilizadas em caso de desastres naturais. O curso teve a participação de 11 representantes de outras prefeituras do Estado do Rio de Janeiro.

O coordenador técnico da Defesa Civil de Maricá, Major Wellington Silva, disse que o workshop permite a troca de informações e técnicas para a prática diária dos engenheiros dessas áreas.

Troca de ideias ajuda na prática de salvamentos:

“Os profissionais compartilharam um conjunto de procedimentos práticos, lembrando que cada município tem sua peculiaridade e faz com que o ganho de conhecimento do profissional seja muito grande. Isso é importante para o desenvolvimento institucional de uma Defesa Civil”, afirmou.

Os agentes das defesas civis dos 11 municípios foram de Friburgo, Cachoeiras de Macacu, Mangaratiba, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Teresópolis, Petrópolis, Rio de Janeiro, Itaboraí, São Gonçalo e Campos do Goytacazes.

Os debates envolveram gestão de risco, vistorias, além de informações para a construção de um futuro protocolo de intenções que otimize as ações de salvamento.