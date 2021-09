Criminosos invadem casa de idosos no Manu Manoela - Foto: João Henrique Jorge Maricainfo

Criminosos invadem casa de idosos no Manu ManoelaFoto: João Henrique Jorge Maricainfo

Publicado 16/09/2021 17:24 | Atualizado 16/09/2021 17:25

Maricá - Criminosos armados invadiram uma casa no loteamento Manu Manuela, em São José do Imbassaí, os assaltantes entraram na residência pelos fundos e fizeram os moradores, um casal de idosos, de reféns durante o assalto.

O fato aconteceu na última terça-feira dia 14/09, porém só se foi descoberto o crime ontem (quarta-feira dia 15/09) e serve de alerta para os moradores do loteamento, pois o assalto foi na rua 12, próximo a uma praça movimentada, o assalto aconteceu na luz do dia. Qualquer atitude suspeita deve-se ligara para 6ª CIA de Polícia Militar de Maricá: (21) 2637-1285.

Os meliantes agrediram o homem idoso, que por razões de segurança nossa redação não revelará sua identidade.

Os meliantes roubaram pertences e aparelhos eletrônicos, fugiram do local no carro do casal. A empregada no dia seguinte ao chegar na residência do casal encontrou os dois amarrados foi quando a Polícia foi acionada, e o crime foi registrado.