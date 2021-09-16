Homem é encontrado morto no Bairro da Amizade - Foto: Carlos Alberto

Homem é encontrado morto no Bairro da AmizadeFoto: Carlos Alberto

Publicado 16/09/2021 20:46

Maricá - No início da noite desta quinta-feira (16/09) um homem foi encontrado morto, o ocorrido foi no bairro da Amizade, região central da cidade.

Populares na Rua João Gumercindo de Souza, que acionaram o SAMU e quando os Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência chegaram já encontraram o homem sem vida.

Não se sabe ainda se o homem foi morto ou morreu porque passou mal.

Policiais Civis foram chamados para realizar a perícia e em seguida, o corpo será removido para o Instituto Médico Legal (IML).



O caso foi registrado na 82ª DP (Maricá) no centro da cidade.