Homem é encontrado morto no Bairro da AmizadeFoto: Carlos Alberto
O caso foi registrado na 82ª DP (Maricá) no centro da cidade.
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Homem é encontrado morto no Bairro da AmizadeFoto: Carlos Alberto
Homem morto é encontrado em rua do Bairro da Amizade
Não se sabe ainda se o homem foi morto ou morreu porque passou mal, a Polícia Civil investigará o caso
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