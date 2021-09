Prefeitura realiza Semana Municipal de Incentivo ao Esporte para a Pessoa com Deficiência - Foto: Divulgação

Publicado 21/09/2021 09:06

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da secretaria de Esporte e Lazer, realiza, entre os dias 21 e 25 de setembro, uma série de eventos voltados para conscientização da importância da inclusão da pessoa com deficiência nas atividades esportivas. As atividades marcam a Semana Municipal de Incentivo ao Esporte para a Pessoa com Deficiência.

A abertura será na terça-feira, 21, às 17h, na Praça Orlando de Barros de Pimentel com o desafio de tênis de mesa e bocha. O evento contará com a presença dos paratletas Gabriel Mataruna (1º no ranking classe 03 no tênis de mesa paralímpico) e Lucas Araújo (atleta participante das paralimpíadas do Rio em 2016).

“Inserir a pessoa com deficiência na sociedade é um dever de todos e, fazendo isso através do esporte, unimos a integração social com os inúmeros benefícios para a saúde deles. Em 2020 tive a felicidade de ter a lei n° 2993/2020, de minha autoria, sancionada e essa semana ela se torna realidade”, comentou o secretário da pasta, Filipe Bittencourt.

Para o paratleta Gabriel Mataruna, é gratificante mostrar sua trajetória no esporte em um evento na cidade em que nasceu.

“Sou nascido e criado na cidade de Maricá e hoje poder participar de uma clínica de tênis de mesa, sendo atleta paralímpico e contando um pouco da minha história é muito gratificante. Espero poder acrescentar e impactar as pessoas com minha história de vida”, pontuou.

Na quarta-feira (22), a paratleta do remo Diana Barcelos (atleta do Flamengo e integrante da Seleção Brasileira de remo nas paralimpíadas de Tóquio 2020) ministrará uma clínica para os alunos do Projeto Navegar, que acontece na Lagoa do Boqueirão. A programação inclui ainda palestras, rodas de conversa e desafio de futsal, entre outras atividades.