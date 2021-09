Av: Maysa na altura de Cordeirinho - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 22/09/2021 17:43 | Atualizado 22/09/2021 17:51

Maricá - Uma criança sofreu uma tentativa de sequestro nesta quarta-feira (22/09) no bairro de Cordeirinho, região litorânea de Maricá, a criança tem apenas 4 anos.

A mãe informou que uma mulher estacionou um automóvel em frente à sua casa onde sua criança brincava no quintal, a criminosa desceu do veículo e a chamou.

A mãe rapidamente prestou atenção e correu até a varanda e viu quem estava chamando. A meliante correu para o carro e fugiu rapidamente.

Segundo populares a mesma mulher tentou sequestrar uma outra criança no bairro do Flamengo no início da semana.

A Polícia Militar pede para para os moradores terem atenção com as crianças e que todo cuidado é pouco, tanto fora de casa como dentro de casa.