Prefeitura apresenta o projeto Maricá FilmesFoto: Divulgação

Publicado 23/09/2021 10:10 | Atualizado 23/09/2021 10:10

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIM) - responsável pelo desenvolvimento da plataforma - e da Secretaria de Cultura, realiza, nesta quinta-feira (23/09), às 17h, a solenidade de assinatura simbólica do contrato para o desenvolvimento de solução audiovisual streaming, o projeto ‘Maricá Filmes’. O evento acontecerá no Cine Teatro Municipal Henfil (Rua Alferes Gomes, 390 - Centro, Maricá). A solenidade será fechada ao público, seguindo todos os protocolos de saúde, e todos os convidados deverão, obrigatoriamente, apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19.

O lançamento do Maricá Filmes contará com a presença do prefeito Fabiano Horta; do ator, produtor e diretor Antônio Pitanga; da atriz, apresentadora de televisão, diretora e produtora Patrícia Pillar, além de artistas, cineastas e políticos.

"O desenvolvimento do canal de streaming garante mais uma vez o protagonismo e a excelência de Maricá em buscar soluções inovadoras. Esse é o papel do poder público, que aposta em alternativas para gerar empregos, movimentar a economia e proporcionar ao munícipe capacitação profissional", diz o diretor-presidente do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), Celso Pansera.

O secretário de Cultura, Sady Bianchin, afirmou que o objetivo do ‘Maricá Filmes’ é aumentar o fluxo do audiovisual na cidade e capacitar profissionais para a área.

“Maricá é uma cidade governada com responsabilidade social e um cenário rico em belezas naturais como praias, lagoas, montanhas, serras, restingas e fazendas históricas. O ‘Maricá Filmes’ trará múltiplos benefícios para o município, dentre eles o desenvolvimento da atividade econômica (resultado dos gastos das produções com diversos serviços locais), aumento das oportunidades de emprego, geração de renda e investimento para a cidade”, explicou o secretário.

SERVIÇO: Lançamento do Maricá Filmes

Data: 23 de setembro de 2021 (quinta-feira)

Horário: 17h

Local: Cine Teatro Municipal Henfil - Rua Alferes Gomes, 390 - Centro, Maricá.

Evento fechado para convidados seguindo todos os protocolos de saúde. É obrigatória a apresentação da carteira de vacinação.