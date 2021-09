Foragido da justiça é preso - Foto: Francisco Avelino

Publicado 23/09/2021 16:44 | Atualizado 23/09/2021 17:11

Maricá - Um homem foi preso na tarde desta quinta-feira (23/09), em Itaipuaçu por Agentes Militares do RAS (Regime Adicional de Serviço) do 12 BPM da 6ª CIA de Maricá. O homem era foragido da justiça.



Os policiais militares realizavam um patrulhamento de rotina na orla de Itaipuaçu quando abordaram um homem que estava com seu automóvel (um Fluence prata) parado na orla, ele estava com atitude suspeita.

Durante a abordagem, os agentes receberam a informação de que havia um mandando de prisão contra ele por ameaça de morte e Lei Maria da Penha contra a sua ex-esposa que havia sido vítima do criminoso, também havia em suas costas uma passagem na prisão por homicídio no estado do Ceará.

O homem foi encaminhada para a 82ª DP no Centro de Maricá, onde será conduzido a Central de Flagrantes na 76ª DP em Niterói.



Identificado como Evandro Luiz Porto de Araújo, de 60 anos, já está a disposição da justiça para cumprir o mandado de prisão com a lei.