Publicado 27/09/2021 13:26 | Atualizado 27/09/2021 13:26

Maricá - Um homem que estava desaparecido a 1 ano e oito meses foi encontrado desorientado na última sexta-feira (24), às margens da Rodovia Amaral Peixoto, a RJ-106, na altura do município de Maricá.

Segundo a Polícia Militar (PM), policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) realizavam patrulhamento de rotina pela rodovia, quando na pista sentido Maricá, na altura do KM 12 avistaram um homem deitado sobre a vegetação às margens da estrada. Ele que vestia poucas roupas, foi abordado pelos policiais que tiveram dificuldades em dialogar com o rapaz que estava desorientado. Uma tatuagem em um dos braços dele, com o nome de sua mãe, ajudou os policiais a descobrir que ele é morador de Campos dos Goytacazes, no interior do Rio.

Após bastante tempo desaparecido graças aos policiais o homem pode voltar para sua família.