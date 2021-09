Policial Militar conhecido como Oliveira, baleado por criminosos no último domingo. - Foto: Carlos Alberto

Publicado 27/09/2021 09:43 | Atualizado 27/09/2021 09:43

Maricá - Um policial militar e sua esposa foram encontrados baleados com vida dentro do carro do policial na noite do último domingo na altura do Condado na Rodovia Ernani do Amaral Peixoto. O veículo do policial ficou interiamente baleado. Ele sofreu diversos ferimentos assim como sua esposa.

Eles foram socorridos e o estado de saúde de ambos não foi divulgado.

O crime está sendo investigado.