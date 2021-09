UPA de Inoã - Foto: Divulgação

Publicado 28/09/2021 11:08 | Atualizado 28/09/2021 11:09

Maricá - Foram prorrogadas até o dia 05 de outubro as inscrições para o processo seletivo para trabalhar no Hospital Municipal Conde Modesto Leal; no SAMU; na UPA 24h de Inoã e no Posto 24h Santa Rita em Itaipuaçu.

As inscrições para o Processo Seletivo para a Associação Mahatma Gandhi estão abertas até o dia 05 de outubro e podem ser feitas no site do Instituto Nacional de Concurso Público.