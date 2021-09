Três secretarias representaram a Prefeitura de Maricá no encontro - Foto: Divulgação

Publicado 29/09/2021 09:21

Maricá - Uma proposta unificada de regulamentação para o transporte turístico nos municípios da Costa do Sol foi o tema central da reunião do Conselho de Turismo da Costa do Sol (Condetur), realizada na última segunda-feira (27/09). Os representantes da Prefeitura de Maricá compartilharam informações e receberam subsídios para elaboração de uma minuta de decreto sobre o transporte turístico na cidade.

Maricá foi representada pelo secretário de Promoção e Projetos Especiais, José Alexandre Almeida, que também é diretor do Condetur; pelo subsecretário de Turismo, Thiago Medina; e pelo secretário de Ordem Pública, Rhonaltt Bueno Pereira.

Para o secretário José Alexandre Almeida, a proposta é ordenar o transporte turístico em Maricá, criando condições para melhorar a operação do grande fluxo de visitantes que buscam o município nos meses de verão.

"Trabalhamos para promover Maricá como um destino turístico, mas é preciso estruturar a cidade para bem receber os visitantes e atender também os moradores. Estamos assessorando as secretarias de Turismo e de Ordem Pública nessa tarefa", finaliza o responsável pela pasta de Promoção e Projetos Especiais.

“Foi um encontro importante para termos uma visão do cenário e das soluções já apresentadas em algumas cidades da região”, afirma o secretário de Ordem Pública e Gestão de Gabinete Institucional de Maricá, Rhonaltt Bueno.

Esforço pela retomada do turismo

Com o avanço da vacinação e a queda na curva da contaminação pela Covid-19, o setor de turismo inicia uma retomada. A grande procura pela região Costa do Sol no verão, em especial nos eventos de Natal, Réveillon e Carnaval, preocupa o Conselho Regional de Turismo que busca reunir as demandas do setor e dos municípios para apresentar às autoridades responsáveis pela fiscalização.

De acordo com o presidente do Condetur, Marco Antônio Navega, o encontro foi uma oportunidade de troca de experiências entre os municípios e o setor privado.

"A região Costa do Sol é uma das mais importantes para o turismo nacional. Com uma atuação integrada, pretendemos apoiar os municípios em suas regulamentações, bem como cobrar e propor soluções aos órgãos competentes", ressalta Navega.