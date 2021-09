Troca de tiros termina com um morto - Foto: Francisco Avelino

Publicado 30/09/2021 12:55 | Atualizado 30/09/2021 12:55

Maricá - Na manhã desta quinta-feira (30/09) uma troca de tiros entre Policiais Militares e traficantes de drogas resultou em um homem morto. O homem era envolvido com o tráfico de drogas e também disparava contra a polícia.

A ação aconteceu na comunidade do Risca a Faca em Inoã, as informações dos agentes militares do 12º Batalhão é de que ao realizarem um patrulhamento rotineiro pela Rodovia Amaral Peixoto, avistaram um grupo de homens vendendo drogas próximo a comunidade. Foi quando os meliantes começaram a atirar nos policiais.



Durante a troca de tiros, um dos criminosos foi atingido foi levado até o Hospital Conde Modesto Leal, no Centro da cidade, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde.



Foi apreendido com o criminosos uma pistola e grande quantidade de drogas.