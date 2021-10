Secretaria de Saúde de Maricá - Foto: Divulgação

Secretaria de Saúde de MaricáFoto: Divulgação

Publicado 01/10/2021 15:39

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou nesta quinta-feira (30) uma audiência pública de prestação de contas e ações em saúde referentes ao segundo quadrimestre de 2021. O evento foi online em virtude dos protocolos sanitários vigentes de combate à pandemia e teve transmissão ao vivo para toda a população pela página oficial da Câmara de Vereadores no Facebook.

A secretaria municipal de Saúde, Solange Oliveira, o coordenador financeiro do Fundo Municipal de Saúde, Luiz Fernando da Costa, e a integrante da Assessoria de Planejamento da SMS, Mônica Gonçalves, apresentaram dados e informações referentes segundo quadrimestre de 2021, como a produção assistencial, implantação e ampliação de serviços, além de valores de arrecadação e seus respectivos investimentos.

De acordo com a secretária, mais do que cumprir um trâmite legal de prestação de contas, esse espaço é uma oportunidade de mostrar à população as ações da Saúde e da Prefeitura.

“O comprometimento do governo com a Saúde fica claro quando apresentamos o montante de aplicação dos recursos próprios do município que atingiu a marca de 22% até o segundo quadrimestre, um número bastante expressivo tendo em vista que é bem acima do valor mínimo determinado por lei de 15%”, enalteceu a secretária, lembrando que vem pela frente um cenário pós-pandêmico.

“Muitos dos nossos recursos foram empregados no enfrentamento à Covid-19, e isso foi fundamental para chegarmos até aqui com uma boa qualidade de atendimento e muitas vidas salvas. Mas agora que temos uma perspectiva de melhora no quadro geral dessa pandemia, poderemos seguir avançando nos investimentos em outros serviços médicos assistenciais que são extremamente importantes para nossa população”, concluiu.

Estiveram presentes na prestação de contas os vereadores e integrantes da Comissão de Saúde, Dr. Richard Alter Seal, Luiz Felipe Santos de Oliveira (Hadesh) e Rony Perteson, além do procurador geral do município Daniel Vellame.