Os feridos foram levados para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro - Foto: Carlos Alberto

Publicado 01/10/2021 10:04 | Atualizado 01/10/2021 10:11

Maricá - Na noite de ontem, quinta-feira 30/09, um grave acidente deixou dois feridos na altura do bairro Parque Nanci, próximo a Rodovia Amaral Peixoto.

Ninguém sabe como aconteceu o acidente, mais aconteceu dos os motociclistas colidirem de frente violentamente. Com a força da colisão uma mulher e um homem se feriram gravemente.



O SAMU foi acionado e os socorristas iniciaram os primeiros socorros e depois levaram as vítimas para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro da cidade.