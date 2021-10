DETRAN - Foto: Divulgação

Publicado 30/09/2021 19:48

Maricá - No próximo sábado (02/10), o Detran.RJ realizará o 43º mutirão desde o início da pandemia. Serão disponibilizadas 6.260 vagas para os serviços de habilitação, identificação civil e veículos, que serão distribuídas em várias unidades em todo o Estado do Rio de Janeiro. É necessário o agendamento prévio para evitar aglomerações.

O agendamento deverá ser feito pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h. As vagas serão disponibilizadas a partir do meio-dia desta quarta-feira (29/09).