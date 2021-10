Copa Maricá teve início no último domingo, 03/10 - Divulgação

Publicado 05/10/2021 11:59 | Atualizado 05/10/2021 12:01

Maricá - Na tarde do último domingo, 03 de outubro, aconteceu o início da Copa Maricá, evento que está balançando os fãs do futebol no município.

Foram 6 jogos e 5 times começaram a competição com vitórias em busca da vaga para a fase final.



Em Inoã o Taquaral venceu o Sem Terra por por 3 a 0. O jogo foi em casa, o Campo do Taquaral. O Itaipuaçu perdeu pro C9 elevou 2 gols, o jogo acabou em 2 a 0.



2 jogos aconteceram no Campo da Amparo, onde o Bairro da Amizade venceu o Figueirense por 3 a 0, e o PSJ e Amparo empataram por 1 a 1.



Já no Campo de Bambuí, Bananal ganhou o Guaratiba por 3 a 1. O Fênix perdeu de 2 a 1 do Bambuí.



A próxima rodada será domingo que vem dia 10 de outubro.