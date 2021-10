Aula de zumba será ministrada no evento - Foto: Clarildo Menezes

Publicado 05/10/2021 18:00

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, realizará a primeira edição do projeto “Caravana Mais Esporte e Lazer”. A iniciativa é voltada para todas as idades e acontecerá neste domingo (10/10), orla de Itaipuaçu, em frente ao Quiosque Sobre as Ondas, das 8h às 12h .

Programação é voltada para todas as idades e inclui alongamento, zumba, cama elástica e futmesa

O local será dividido por ilhas com atividades de alongamento, zumba, cama elástica e futmesa e tem como objetivo levar lazer e atividades esportivas para todos os moradores da cidade.

É obrigatório o uso de máscara, distanciamento social e a higienização constante das mãos. A previsão é que a caravana esportiva aconteça mensalmente, sempre em um bairro diferente da cidade nos fins de semana.