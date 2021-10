Encontros que ocorrem em outubro terão transmissão ao vivo pelo Youtube - Foto: Divulgação

Encontros que ocorrem em outubro terão transmissão ao vivo pelo YoutubeFoto: Divulgação

Publicado 06/10/2021 09:32

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, e o Conselho Municipal de Saúde (CMS) vão realizar no dia 25 de novembro a 10ª Conferência Municipal de Saúde de Maricá, com o tema central: “Saúde, um bem e direito de todos”. Para ampliar a participação popular, a pasta vai realizar nos fins de semana de outubro quatro Pré-Conferências Distritais. A primeira acontecerá na sexta-feira (08/10), às 13h, para os moradores do 4º distrito (Itaipuaçu).

O distrito abrange as seguintes localidades: Morada das Águias, Rincão Mimoso, Barroco, Jardim Atlântico, Cajueiros, Itaocaia Valley e São Bento da Lagoa. As Pré-Conferências serão abertas à sociedade, com transmissão ao vivo pelo Youtube do CMS, no link: https://bit.ly/conselhosaudemarica.

Serão discutidos os eixos de Atenção Primária, novo modelo de financiamento para Atenção Primária à Saúde; Vigilância em Saúde – Impacto da Pandemia no SUS; e Controle Social – participação da comunidade: direitos, deveres e corresponsabilidade do cidadão/cidadã.

Veja como participar

Para participar com sugestões e propostas, o munícipe deverá acessar o link https://bit.ly/preconferencia4distrito que o direcionará à um formulário digital para realizar o cadastro com nome completo, CPF, bairro, cidade, telefone e e-mail, informar o seu seguimento (usuário do SUS, profissional de saúde, prestador de serviço, representante da sociedade civil) e ler/concordar com o Regimento da 10ª Conferência Municipal de Saúde.

A presidente do CMS de Maricá, Lusmar de Moraes, ressalta que a participação da sociedade com propostas e avaliações do serviço em andamento é fundamental para o aprimoramento das políticas públicas.

“Essas propostas farão parte do Plano Municipal de Saúde a ser aplicado nos anos de 2022 a 2025. Entender que o SUS é patrimônio da sociedade e defender que queremos um SUS para todos com qualidade é exercício de todo cidadão. Precisamos ocupar esse espaço e colaborar com esse bem comum”, convocou Lusmar.

Confiram as datas e locais das Pré-Conferências

08/10 – 13h às 17h – 4º Distrito (Itaipuaçu)

15/10 - 13h às 17h - 3º Distrito (Inoã)

22/10 - 13h às 17h - 2º Distrito (Ponta Negra)

05/11 - 13h às 17h - 1º Distrito (Centro)