Projeto da Secretaria de Esporte e Lazer incentiva a prática de atividade física com passeio gratuito de bicicleta pelo CentroFoto: Divulgação

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, realiza a primeira edição do ano do Bike Night, projeto de incentivo à prática de atividade física com passeios gratuitos de bicicleta pela cidade. A iniciativa está marcada para o dia 19/10 e volta após um período de inatividade por conta da pandemia.

As inscrições estão abertas e são feitas por telefone (21) 2634-0791 ou email, informando o nome completo, endereço, telefone e e-mail.

Os 100 primeiros inscritos ganharão uma camisa do evento e todos participarão do sorteio de brindes cedidos pelos comerciantes parceiros da cidade. É imprescindível que os participantes usem máscara e higienizem constantemente as mãos com álcool gel.

Concentração na praça

A concentração começará às 18h30, em frente à estação das bicicletas vermelhinhas, na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro. De lá, os participantes seguem pela Rua Álvares de Castro em direção a Araçatiba, percorrem a orla do bairro e retornam para a praça central.

Bike Night

Realizado desde 2018, o Bike Night é um passeio ciclístico noturno que tem como intuito incentivar a prática de atividade física e de lazer. A iniciativa é aberta para todas as idades, lembrando que crianças e adolescentes devem estar acompanhados do responsável.