Bilhete Único Universitário - Foto: Divulgação

Publicado 07/10/2021 09:41 | Atualizado 07/10/2021 09:41

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, vai realizar o recadastramento do Bilhete Único Universitário para estudantes do município nos dias 04, 05 e 06 de novembro.

Serão quatro polos espalhados pela cidade (no Centro, Inoã e Itaipuaçu) para atendimento aos estudantes. Atualmente cerca de 4 mil beneficiários estão cadastrados no Bilhete Universitário.



O atendimento será feito das 09 às 16h no Colégio Benedicta Joana Rangel (Centro), Campus de Educação Pública Transformadora (CEPT) Professora Zilca Lopes da Fontoura (Centro), Escola Darcy Ribeiro (Inoã) e na Escola Anísio Teixeira (Itaipuaçu). O serviço será realizado por ordem de chegada e será imprescindível apresentar comprovante de vacinação e a utilização de máscara. O local terá distanciamento e oferta de álcool em gel para os presentes.



"Este ano resolvemos ampliar a oferta de locais para quatro polos para melhor atender à população. Sabemos da demanda que veio após esse tempo sem o serviço, devido à pandemia da Covid-19. Tenho certeza que tudo ocorrerá bem, com todos tomando os devidos cuidados contra a pandemia", comentou o secretário de Assistência Social, Jorge Castor.



O recadastramento para o benefício será realizado apenas com todos os documentos exigidos em mão (no interior de um envelope de papel pardo, que é item obrigatório). Segundo informações da pasta, os portões serão fechados impreterivelmente às 16h, e quem não fizer o recadastramento nestes dias terá o Bilhete Universitário suspenso.



Nos dias de recadastramento não haverá atendimento para o Bilhete Universitário na sede da Assistência Social. Ainda segundo informações da pasta, o recadastramento poderá ser feito pelos pais dos beneficiários ou por responsáveis portando procuração. Os interessados que quiserem outras informações podem ligar diretamente no telefone da pasta (21 3731-2287).



Confira a documentação necessária para a realização do recadastramento do Bilhete Universitário:



- RG E CPF (original e xerox)



- Declaração de matrícula da Universidade de 2021/2 com o nome do aluno, assinada e carimbada pelo coordenador de curso ou assinatura digital (original)



- Grade curricular de 2021/2 com o nome do aluno, assinada e carimbada pelo coordenador de curso ou assinatura digital (original)



- Comprovante de residência atualizado: Energia Elétrica (Enel), ou água (Cedae), ou gás (SEG), ou telefone fixo, ou contrato de aluguel em nome do estudante, ou ainda declaração do posto de saúde. Caso resida com terceiros, é necessária a declaração de residência assinada pelo proprietário do imóvel, além do comprovante de residência.



- Caso o recadastramento tenha sido realizado pelo(a) esposo(a), este deverá anexar à documentação a xerox da certidão de casamento ou união estável. Sendo pai ou mãe do estudante, este deve anexar a xerox do registro geral (RG).



Confira o endereço dos polos:



- Colégio Benedicta Joana Rangel - Avenida Nossa Sra. do Amparo, 240 - Centro, Maricá - RJ



- Campus de Educação Pública Transformadora (CEPT) Professora Zilca Lopes da Fontoura - R. Barão de Inoã, 137 - Centro, Maricá - RJ



- Escola Darcy Ribeiro (Inoã) - Avenida do Contorno, Bosque Fundo, Inoã - Maricá - RJ.



- Escola Anísio Teixeira (Itaipuaçu) - Rua 53, Jardim Atlântico - Maricá - RJ.