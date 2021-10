Acidente entre moto e carro deixa homem ferido e causa engarrafamento em Ubatiba - Foto; Carlos Alberto

Publicado 07/10/2021 11:17

Maricá - Na manhã desta quinta-feira (07/10) um acidente deixou um homem bem ferido no bairro de Ubatiba, causando também engarrafamento.

Uma moto e um automóvel se chocaram em plena RJ-104 que atravessa o bairro.

A batida aconteceu próximo ao km 4. Com a força do impacto, o motociclista foi arremessado e machucou o corpo todo, ferindo bem as pernas e braços.



O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamado e prestaram os primeiros socorros no local, logo após ele foi levado para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro. O motorista do automóvel nada sofreu.