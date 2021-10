Obras incluem estação de tratamento de esgoto para 150 residências às margens do canal - Foto: Elsson Campos

Obras incluem estação de tratamento de esgoto para 150 residências às margens do canalFoto: Elsson Campos

Publicado 08/10/2021 10:19

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar) e da Companhia de Saneamento de Maricá (Sanemar), entregou nesta quinta-feira (07/10) as obras de revitalização da Avenida Beira Rio, em Inoã. A novidade é a instalação de uma estação de tratamento de esgoto compacta, que vai processar inicialmente os rejeitos de 150 residências às margens do canal. Com um quilômetro de extensão, a via ganhou intervenções de pavimentação, drenagem, iluminação, além da construção de calçadas e áreas de lazer.

“O que queremos é mudar a realidade das comunidades de Maricá. Vamos levar ações como esta a outras localidades”, disse o prefeito Fabiano Horta.

Rede de macrodrenagem nas comunidades

Rita Rocha, presidente da Sanemar, afirmou que a autarquia deverá iniciar, nos próximos meses, a ampliação da rede de macrodrenagem nas comunidades Sem Terra, Travessa Flamengo e Risca Faca, todas em Inoã.

“Aqui no Beira Rio, vamos fazer com que a coleta de esgoto chegue também às ruas internas em pouco tempo, para beneficiar a todos”, disse.

O presidente da Somar, Renato Machado, afirmou que vislumbra uma melhoria significativa na vida dos moradores.

“Esta obra traz para todos aqui a esperança de uma vida melhor, que se traduz no surgimento de pequenos comércios para gerar emprego e renda”, destacou.

Moradores comemoram novo local

Enquanto celebravam as melhorias que chegam, alguns moradores mais antigos lembravam tempos de dificuldades que ficaram para trás.

“Era bem difícil viver aqui quando cheguei, há quase 40 anos. Já tivemos de cavar a rua para a água acumulada passar nos dias de chuva”, afirmou a pastora evangélica Maria de Fátima Machado Ferreira, de 61 anos.

Com quase 30 anos vivendo no Beira Rio, Antonieta Caetano da Silva revelou que tinha vergonha de receber visitas com a rua precária de antes.

“Hoje eu mando fotos daqui para as amigas que moram em Minas Gerais e elas dizem que querem vir aqui conhecer. Agora tem até ginástica na porta de casa, dá para meu marido e eu caminharmos, ficou tudo muito bonito”, disse Antonieta, de 68 anos.