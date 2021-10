Vacinação retorna normalmente no município - Foto: Arquivo Mais

Publicado 13/10/2021 09:18 | Atualizado 13/10/2021 09:29

Maricá - Mais 87 mil pessoas com mais de 12 anos já estão com o esquema vacinal completo com duas doses ou a dose única da vacina contra a covid-19 em Maricá. O número representa 62% do público apto a receber o imunizante. Com a primeira dose (D1), são 123.282, o que representa 87% da população vacinável.

A imunização retorna na quarta-feira (13/10 hoje) com a repescagem permanente para todos maiores de 12 anos que ainda não receberam a D1, dose de reforço e segunda dose sem prejuízos ao esquema vacinal da população.

Unidades de Urgência e Emergência funcionam normalmente

Os hospitais municipais Conde Modesto Leal (Centro) e Dr. Ernesto Che Guevara (São José do Imbassaí), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inoã e a Unidade de Saúde 24h Santa Rita (Itaipuaçu) seguem funcionando 24h por dia durante o fim de semana e feriado prolongado.