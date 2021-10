Criminoso furta consultório durante a madrugada. - Foto: Reprodução

Publicado 14/10/2021 12:20 | Atualizado 14/10/2021 12:20

Maricá - Um meliante invadiu um consultório durante a madrugada e realizou furtos, na Rua Clímaco Pereira, no Centro.



O ladrão teria feito um buraco na parede para ter acesso ao interior do escritório.



Na ação criminosa, ele furtou dois notebooks, R$100 e um celular Samsung A51, dois notebooks. Ele conseguiu fugir sem problemas e toda a ação criminosa foi gravada por câmeras de segurança do local.

A polícia investiga para idenificar o culpado. O caso foi registrado na 82ª DP.