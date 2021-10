Campanha de multivacinação prevê a disponibilização de vacinas para 17 tipos de doenças, entre os quais sarampo, poliomielite, caxumba, catapora e meningite - Reprodução

Campanha de multivacinação prevê a disponibilização de vacinas para 17 tipos de doenças, entre os quais sarampo, poliomielite, caxumba, catapora e meningiteReprodução

Publicado 14/10/2021 20:13

Petrópolis - Em Petrópolis, o Dia D de multivacinação que visa mobilizar a população para a atualização da carteira de vacinação de crianças e adolescentes de zero a 15 anos será realizado no dia 23 de outubro (sábado).

A data é diferente da prevista inicialmente pelo Ministério da Saúde e visa garantir que todas as unidades estejam abastecidas com todas as vacinas em quantidade suficiente para atender 100% do público que chegar para atualizar a caderneta - a entrega de vacinas do Ministério da Saúde ao Estado e do Estado aos municípios está prevista para ser feita na próxima semana. A campanha de multivacinação prevê a disponibilização de vacinas para 17 tipos de doenças, entre os quais sarampo, poliomielite, caxumba, catapora e meningite.

“O Dia D é um momento de mobilização que visa facilitar o acesso de toda população às vacinas, com a abertura das salas de vacinação dos postos em um sábado, quando os pais e responsáveis que trabalham têm mais facilidade para levar as crianças", lembra o prefeito Hingo Hammes. "A Secretaria de Estado permite que o município defina a melhor data para fazer esta mobilização. Para garantir que o município tenha disponível todas as vacinas do Ministério da Saúde e tenhamos todas elas em quantidade suficiente disponíveis para a atualização das cadernetas de vacinação, definimos que o Dia D será em 23 de outubro”, explica o secretário de Saúde, Aloisio Barbosa da Silva Filho.

A Campanha Nacional de Multivacinação teve início no dia 1º e segue sendo realizada até o dia 29 deste mês, com a vacinação sendo feita em 15 postos em diferentes pontos da cidade. “Desde o início do mês, estamos realizando a campanha com as vacinas em diferentes pontos da cidade para facilitar o acesso da população. É importante que pais e responsáveis atualizem a carteira de vacinação para proteger suas crianças e adolescentes contra as doenças que são evitáveis”, destaca.

Em nota técnica divulgada no fim do mês passado, o Ministério da Saúde informou que as vacinas podem ser aplicadas de forma simultânea à vacinação contra a covid-19, sem a necessidade de intervalo, o que permitirá, por exemplo, que adolescentes que estão sendo vacinados contra a doença no momento possam receber as demais vacinas.

Até o dia 29 as vacinas estarão disponíveis nos seguintes pontos:

1 - PSF da Posse

2 - UBS de Pedro do Rio

3 - Ambulatório Escola

4 - Centro de Saúde do Itamarati

5 - Centro de Saúde Coletiva do Centro

6 - Hospital Alcides Carneiro

7 - UBS Itaipava

8 - UBS Morin

9 - PSF Alto da Serra

10 - PSF São Sebastião

11- UBS Alto Independência

12 - UBS Quitandinha

13 - UBS Mosela

14 - UBS Retiro

15- UBS Araras