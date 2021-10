Interessados em ganhar um novo amigo precisam atender aos pré-requisitos exigidos para garantir que animais estarão seguros de seus direitos básicos - Reprodução

Publicado 14/10/2021 20:06

Petrópolis - A Campanha de adoção de animais realizada pela Prefeitura de Petrópolis, através da Coordenadoria de Bem-estar Animal (Cobea), chega aos distritos neste sábado (16), com ação na Posse. A etapa vai acontecer das 10h às 15h, na Praça CEU Corta Rio.

Nesta edição, os pets serão disponibilizados por protetores independentes, que garantem, previamente, a castração, vacinação e vermifugação dos cães e gatos. Os interessados em ganhar um novo amigo precisam atender aos pré-requisitos exigidos pela Coordenadoria para garantir que os animais estarão seguros de seus direitos básicos, além da carteira de identidade, CPF, comprovante de residência fixa e ser maior de 18 anos.O prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, foi quem propôs a campanha também nos distritos, de forma a estimular a guarda responsável e conscientizar os moradores da região sobre os cuidados com os animais: “Com os excelentes resultados das edições realizadas no Centro, enxergamos a chance de levarmos o trabalho também para os distritos. Acreditamos que é uma oportunidade para alcançarmos mais pessoas e garantir novos lares aos animais. Através do incentivo à guarda responsável, estamos conseguindo orientar e conscientizar a população”.Uma das novidades que vai acontecer na campanha deste fim de semana vai ficar por conta da presença do Grupamento de Operações com cães, do canil Rufus Von Kru Gdorf (da Guarda Civil Municipal) e da secretaria de Esportes, Promoção da Saúde, Juventude Idoso e Lazer (SEPJIL), por meio do Núcleo do Agita Petrópolis da Posse.“A expectativa está muito legal para sábado. A ida dos cães da Guarda Civil vai acrescentar muito para a campanha. Além disso, também vamos contar com o apoio Agita Petrópolis”, explica Raphaela Buriche, coordenadora de Bem-estar Animal, que ainda destaca que, até o momento, 92 adoções já foram viabilizadas através da iniciativa.A Rospauth também é uma das apoiadoras do evento e vai estar cedendo um cupom de 10% de desconto em produtos da sua loja aos novos tutores. Vale destacar que, em caso de chuvas, a campanha ganhará uma nova data. Para esclarecimento de dúvidas, a Coordenadoria disponibiliza o e-mail e telefone para atendimento da população. E-mail: [email protected] ; telefone: (24) 2291-1505.