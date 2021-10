boletim meteorológico desta quarta-feira da Defesa Civil de Petrópolis - Reprodução

Publicado 13/10/2021 19:49

Petrópolis - A Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias de Petrópolis retomou a atuação das equipes para Estágio Operacional de Normalidade. O aviso desta quarta-feira (13) foi emitido após dez dias consecutivos de tempo chuvoso, que fez a unidade atuar com o número de agentes redobrado, em estágio de atenção. Hoje, com a redução do acumulado pluviométrico nas últimas 72 horas e ausência de chuva significativa, o órgão volta ao esquema de trabalho padrão.

O boletim meteorológico desta quarta traz a previsão de céu parcialmente nublado a nublado, com ocasionais rajadas de vendo moderado durante o dia e possibilidade de chuviscos isolados. A temperatura volta a subir, com máximas em torno dos 23°C e amanhã (14), 25°C.